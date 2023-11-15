Главный ляп «Семнадцати мгновений весны» связан с радистами и Штирлицем: вот как они прокололись

В любом фильме, даже в самом кассовом или самом «документальном» всегда найдется оплошность: или сценаристов, или режиссера, или актер «накосячит».

Однако шедевры кино, такие как «Семнадцать мгновений весны», ляпы и оплошности не портят. Наоборот, они придают изюминку, особенно если удается их заметить раньше всех остальных зрителей.

Фанаты сериала помнят, что Штирлиц получал радиограмму из Центра. Та содержала конкретный приказ: узнать, кто ведет сепаратные переговоры в Третьем рейхе. Разведчик тогда решил сообщить об этом Гиммлеру. И отчитался в Центр.

При этом в Москве уже знали, что сепаратные переговоры ведет как раз Гиммлер. Начальник из столицы тут же передал Штирлицу, что его решение приведет к жуткому провалу. Но тот это сообщение не получил.

Как не получил и другие сообщения от Центра. Почему? По сценарию он остался без связи из-за бомбежки в доме Эрвина и Кэт. Но ведь до этого Штирлиц спокойно получал такие же сообщения не где-то там, а у себя дома по радиоприемнику. Это, кстати, было логично.

Но, видимо, для усиления накала страстей создатели «забыли», что можно не городить огород, а просто настроиться на нужную волну. И в попытке сгустить краски допустили довольно явный и существенный ляп.