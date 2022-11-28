Главный ловелас из «Дома-2» закончил печально: как вынужден жить Никита Кузнецов

От былой славы не осталось и следа.

На скандальном проекте «Дом-2» Никита Кузнецов прославился благодаря ярким романам – с Нелли Ермолаевой и Александрой Артемовой. Но из шоу Кузнецов ушел с другой пассией – Дариной Маркиной. Впрочем, вскоре пара распалась, а яркий участник телестройки совсем пропал с радаров.

Оказалось, сейчас Кузнецов и Маркина делят выигранную в конкурсе квартиру. Были слухи, что экс-звезда «Дома-2» уехал в родной город, покинув столицу, но информация не подтвердилась.

По сообщения пользователей Сети, сейчас Никита Кузнецов подрабатывает в Москве обыкновенным таксистом и старается не вспоминать о своем участии в «Доме-2».