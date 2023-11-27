Главный красавец СССР стал уродом: таким Миронова помнят только киноманы (фото)

Андрею Миронову было суждено стать кумиром миллионов. Режиссеры видели в нем импозантных и обаятельных героев, которым море по колено. Но на закате карьеры артиста случилось то, чего поклонники не ожидали.

В картине «Фантазии Фарятьева» у звезды главная роль. Вот только его персонаж даже рядом не стоял с главным красавцем СССР. Чтобы угодить постановщику, актер превратился в урода.

Целыми неделями он не мыл голову и просил гримеров припудрить ему ресницы, чтобы выглядеть еще более отталкивающе. Благодаря переменам во внешности и потрясающему таланту лицедей смог перевоплотиться в юродивого.

Пожалуй, таким знаменитость помнят разве что киноманы, знакомые с работой Ильи Авербаха. Он сам впоследствии говорил, что фанаты были немало разочарованы, увидев, как секс-символ стал неудачником. В любом случае такой была поставленная задача, а значит, Миронов проявил себя как истинный профессионал.