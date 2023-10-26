Главный кондитер страны готовит квашеную капусту с этим ингредиентом: пальчики оближешь

Вкус квашеной капусты знаком всем с детства. Ее можно есть и просто так, а можно добавлять в салаты или супы. Но главное — это блюдо отличный источник витамина С, который так нужен для укрепления иммунитета. Известный кондитер Ренат Агзамов рассказал, как замариновать этот зеленый овощ правильно.

Хотя повар больше известен своими бисквитами и безе, с традиционными русскими заготовками он справляется не хуже. У участника шоу «Битва шефов» даже есть свой фирменный рецепт с одним неожиданным ингредиентом.

По словам Агзамова, очень важно тонко нашинковать морковь. Для рассола он использует воду комнатной температуры и каждый литр жидкости добавляет 25 граммов соли. А вот мять капусту кондитер категорически не советует. Секрет кулинара — в обычных сосновых шишках, которые можно найти в лесу. Всего одна такая «приправа» на банку, и заготовка получит необыкновенный аромат.