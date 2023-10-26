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Главный кондитер страны готовит квашеную капусту с этим ингредиентом: пальчики оближешь

26 октября 2023 17:45
Главный кондитер страны готовит квашеную капусту с этим ингредиентом: пальчики оближешь

Бюджетнее варианта не придумаешь.

Вкус квашеной капусты знаком всем с детства. Ее можно есть и просто так, а можно добавлять в салаты или супы. Но главное — это блюдо отличный источник витамина С, который так нужен для укрепления иммунитета. Известный кондитер Ренат Агзамов рассказал, как замариновать этот зеленый овощ правильно.

Хотя повар больше известен своими бисквитами и безе, с традиционными русскими заготовками он справляется не хуже. У участника шоу «Битва шефов» даже есть свой фирменный рецепт с одним неожиданным ингредиентом.

По словам Агзамова, очень важно тонко нашинковать морковь. Для рассола он использует воду комнатной температуры и каждый литр жидкости добавляет 25 граммов соли. А вот мять капусту кондитер категорически не советует. Секрет кулинара — в обычных сосновых шишках, которые можно найти в лесу. Всего одна такая «приправа» на банку, и заготовка получит необыкновенный аромат.

Фото: Кадр из шоу «Кондитер», Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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