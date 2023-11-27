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Главный карлик советского кино: как в старости выглядел актер, сводивший с ума длинноногих блондинок

27 ноября 2023 10:45
Главный карлик советского кино: как в старости выглядел актер, сводивший с ума длинноногих блондинок

Звезду сразил страшный недуг.

Владимир Федоров получил в наследство от деда ген карликовости. Актер родился с большой головой, но маленькими ручками и ножками. Впрочем, изъяны во внешности не помешали ему стать знаменитым и востребованным у женщин.

Артист построил успешную карьеру в кино и четыре раза вступал в законный брак. Интересно, что в жены ему доставались длинноногие красавицы-блондинки. Окружающие лишь разводили руками, не понимая, чем таких эффектных дам берет непривлекательный карлик.

Впрочем, счастливой личную жизнь знаменитости назвать трудно. Он не раз сталкивался с предательством и похоронил двоих из своих четверых детей. А под конец сильно заболел.

Карлики живут на 10-15 лет меньше, поэтому Федоров в свои 82 года считался настоящим долгожителем. Но состояние его здоровья оставляло желать лучшего. Сначала у звезды случился инсульт, а следом начались серьезные проблемы с сердцем. В мае 2021 года Владимира Анатольевича не стало.

Главный карлик советского кино: как в старости выглядел актер, сводивший с ума длинноногих блондинок
Фото: Кадр из фильма «Руслан и Людмила» (1972), кадр из сериала «Бомбила»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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