Главный изъян звезды Голливуда не замечали годами: присмотритесь к фото

Она не так безупречна, как кажется.

Колоритная красавица Дэрил Ханна свела с ума миллионы мужчин по всему миру. Но не все знают об одном изъяне звезды дилогии «Убить Билла». Лишь наблюдательные поклонники могли это заметить.

Дело в том, что у Ханны отсутствует фаланга указательного пальца. В трехлетнем возрасте Дэрил засунула его в механизм, который моментально раздробил кость. Спасти фалангу не удалось, и пришлось ампутировать все то, что от нее осталось.

На съемках Ханна, как правило, пользуется протезом, а вот в обычной жизни и на торжественных мероприятиях она смело ходит без него. Это отчетливо видно на многих фотографиях актрисы.

Дэрил не единственная голливудская звезда без фаланги. У Мэттью Перри есть точно такой же изъян. Экранный Чендлер лишился фаланги еще в раннем детстве, когда прищемил средний палец дверью автомобиля. Это ясно видно в некоторых сериях ситкома «Друзья». Например, в одной из сцен второго сезона, где герой хватает за плечо соседа по комнате. Отсутствующую фалангу трудно не заметить.