Главный хулиган советской эстрады: таким Николая Расторгуева вы не видели 35 лет
Артист вышел из дерзкого образа.
Это сегодня группа «Любэ» славится своими патриотическими песнями-балладами, без которых не обходится ни один масштабный концерт. А в прошлом этот музыкальный коллектив был совсем другим. Бессменный солист группы Николай Расторгуев считался чуть ли не главным хулиганом советской эстрады.
В это сложно поверить, но в Сети остались неопровержимые доказательства. Например, запись одного из выступлений артиста, на которой он исполняет песню под названием «Дуся-агрегат». Таким Расторгуева не видели вот уже 35 лет, о чем поклонники немало сожалеют. Бунтарский дух и юмор, которыми раньше отличалось творчество группы, многим по душе и сегодня.
«Песня — супер, видео — огонь, вокал неповторим, Расторгуев — просто красавчик», «Настоящие мужики и песни хорошие», «Бешеная энергия!» — с нескрываемым восхищением пишут пользователи Сети.