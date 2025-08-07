Главный хоррор 2025 года уже можно посмотреть в Сети: набрал рекордные для ужастика 7 баллов — готовьтесь дрожать от ужаса

Фильм «Верни ее из мертвых» ворвался во все топы самых пугающих премьер 2025 года. Хорошие новости — его уже можно посмотреть в Сети. Картина австралийских братьев Дэнни и Майкла Филиппу, создателей хита «Два, три, демон, приди!», набрала редкие для жанра 7 баллов на «Кинопоиске». И это серьезно: напомним, у того же самого «Астрала» — всего 6,8.

Хорроры редко получают высокие оценки — слишком уж специфическая ниша. Но этот фильм смог. Возможно, потому что он не просто пугает — он ломает.

Это не просто ужастик

После смерти отца подростки Энди и Пайпер оказываются в новом доме — их опекуном становится Лора, на первый взгляд добрая и заботливая женщина. Энди привык быть взрослым за двоих: он с детства опекает младшую сестру, которая постепенно теряет зрение, и мечтает получить официальную опеку, когда ему исполнится 18.

Постепенно начинает казаться, что с Лорой что-то не так. Слишком идеальная хозяйка, слишком молчаливый и странный у нее сын... Ощущение, что за уютной обстановкой скрывается тревожный, пугающий подвох.

Фильм начинается с предупреждения: будут дискомфортные сцены, кровь и психологическое давление. И они не врут. Здесь нет дешевых штампованных трюков — скримеры точечные, музыка давит в нужные моменты, а некоторые кадры будто залезают под кожу и остаются в воспоминаниях навсегда.

Называть картину просто хоррором — значит упростить ее. Это мистический триллер, психологическая драма, и кино о горе. О том, как разные люди переживают потерю. И как любовь — иногда искренняя, иногда одержимая — влияет на решения и поступки людей.

Еще одно доказательство, что хорроры могут быть очень личными, очень пронзительными и очень хорошими, — говорят зрители на КП.

