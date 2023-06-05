Главный холостяк Голливуда до сих пор живет с мамой: про него такого даже подумать не можете

В жизни этого мачо было немало эффектных красоток. В свое время он крутил роман с Наоми Кэмпбелл, Жизель Бундхен, Блейк Лайвли, но никому из них не удалось выдержать конкуренцию с мамой актера.

Главный холостяк Голливуда Леонардо ДиКаприо не спешит покидать уютное родительское гнездышко. Актер в 48 лет продолжает жить с мамой Ирмелин Инденбиркен и не видит в этом ничего постыдного.

Звезда «Титаника» сильно привязан к родительнице, воспитавшей его в одиночку. Родители артиста расстались, когда ему был всего один год. И хоть Лео давно стал взрослым, Инденбиркен продолжает заботиться о нем.

Она не только готовит любимому сыночку обеды и ужины, но и оберегает его от назойливых поклонников. Ранее в СМИ широко обсуждался случай, когда Ирмелин отогнала фанатов от дома актера при помощи шланга. Мама звезды щедро полила непрошенных гостей водой, что слегка умерило их пыл.