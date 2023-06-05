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Главный холостяк Голливуда до сих пор живет с мамой: про него такого даже подумать не можете

5 июня 2023 09:15
Главный холостяк Голливуда до сих пор живет с мамой: про него такого даже подумать не можете

Кажется, ничто не заставит его стать самостоятельным.

В жизни этого мачо было немало эффектных красоток. В свое время он крутил роман с Наоми Кэмпбелл, Жизель Бундхен, Блейк Лайвли, но никому из них не удалось выдержать конкуренцию с мамой актера.

Главный холостяк Голливуда Леонардо ДиКаприо не спешит покидать уютное родительское гнездышко. Актер в 48 лет продолжает жить с мамой Ирмелин Инденбиркен и не видит в этом ничего постыдного.

Звезда «Титаника» сильно привязан к родительнице, воспитавшей его в одиночку. Родители артиста расстались, когда ему был всего один год. И хоть Лео давно стал взрослым, Инденбиркен продолжает заботиться о нем.

Она не только готовит любимому сыночку обеды и ужины, но и оберегает его от назойливых поклонников. Ранее в СМИ широко обсуждался случай, когда Ирмелин отогнала фанатов от дома актера при помощи шланга. Мама звезды щедро полила непрошенных гостей водой, что слегка умерило их пыл.

Главный холостяк Голливуда до сих пор живет с мамой: про него такого даже подумать не можете
Фото: Global Look Press
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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