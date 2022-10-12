Главный герой боевиков 80-х: куда пропал Чак Норрис после «Неудержимых»

Имя Чака Норриса не нуждается в представлении. Еще в начале восьмидесятых годов, до появления на больших экранах «Терминатора», «Рокки», «Рэмбо» и других ураганных хитов, именно легендарный каратист был главным героем голливудских боевиков. А после знаменитого телесериала «Крутой Уокер» его слава достигла небывалой популярности.

Далеко не каждый актер при жизни становится живым интернет-мемом, но Чаку это удалось. Он и сам регулярно обыгрывает знаменитые «факты о Чаке Норрисе». Так, на съемках второй части «Неудержимых» они с Сильвестром Сталлоне буквально процитировали в кадре шутку о том, что укусившая Норриса кобра через несколько дней скончалась в страшных муках.

Именно после съемок в этом фильме Чак пропал с большого экрана. Теперь он гораздо больше занят не кино, а своими школами карате, которые он открывает по всей Америке. При этом сам 82-летний Норрис и по сей день находится в отличной физической форме и подает пример своим ученикам. Также знаменитый мастер боевых искусств регулярно снимается в телерекламе и пишет книги о своей бурной жизни.