Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника

«Диспетчер» (в оригинале — Relay) добрался до «цифры» с тем редким багажом, когда и критики, и зрители едины в одобрении. На Rotten Tomatoes фильм держит крепкие 79% от прессы и еще более бодрые 89% от публики.

Давид Маккензи, автор «Последней любви на Земле», снова доказывает, что умеет превращать камерные истории в напряженные зрелища. И хотя «Диспетчер» не претендует на статус шедевра десятилетия, это тот случай, когда картина идеально ложится на вечер после тяжелого дня.

Игры корпоративных шпионов

Сценарий дебютанта Джастина Пясецкого отправляет зрителей в мрачный мир промышленного шпионажа.

Главный герой — Аш в исполнении Риза Ахмеда. Он не разоблачитель и не борец за правду, а своего рода «посредник», который помогает вернуть украденные документы компаниям и при этом обезопасить тех, кто когда-то рискнул их украсть.

Для связи Аш использует систему «relay» — сервис для глухих и людей с нарушениями речи, который в фильме превращается в инструмент шпионских игр.

Лили Джеймс играет Сару, молодую сотрудницу корпорации, случайно оказавшуюся в эпицентре опасной истории. Она похитила документы, способные обрушить репутацию гиганта биотехнологий, но теперь не ищет славы разоблачителя — ей нужно просто остаться в живых.

На ее след уже вышли люди корпорации, во главе с Доссоном (Сэм Уортингтон из «Аватара»). Этот антагонист далек от карикатурного злодея: хладнокровный, рассудительный и готовый к насилию, если ситуация выйдет из-под контроля.

Молчаливый герой

Ахмед держит зрителя на крючке с первых кадров: почти полчаса его персонаж не произносит ни слова. Он действует точно и методично, будто играет одновременно в десяток шахматных партий.

Внешне — невозмутимый профессионал, внутри — человек, пытающийся справиться с одиночеством и страхами. Такое молчание работает лучше любых монологов: зритель буквально ловит каждый его взгляд, каждый жест.

Уортингтон, хорошо знакомый публике по «Аватару», в «Диспетчере» неожиданно органичен: его Доссон не размахивает кулаками на каждом углу, а подкрадывается мягко, с хищным терпением.

Эта необычная игра — молчаливый посредник против молчаливого хищника — делает противостояние особенно напряженным.

Как похорошел Нью-Йорк при «Диспетчере»

Маккензи умело использует город. Улицы Манхэттена здесь — лабиринт, в котором можно раствориться или погибнуть. Камера раз за разом заставляет нас оглядываться: кто идет за героем? Кто наблюдает за Сарой?

Этот эффект паранойи роднит «Диспетчера» с классикой вроде «Разговора» Копполы, хотя по масштабам фильм, конечно, ближе к камерному триллеру.

Отдельно стоит отметить работу композитора Тони Дугана: его ритмичная, тревожная музыка добавляет фильму нервозности и помогает даже в сценах простых телефонных переговоров удерживать внимание.

Итоги

«Диспетчер» балансирует между элегантным триллером и жанровым развлечением. Сценарий изобретателен, актеры убедительны, а атмосфера Нью-Йорка густая и вязкая, как смог после дождя.

Но есть и шероховатости: не все сюжетные ходы выглядят правдоподобно, а телефонные сцены порой кажутся слишком статичными. Тем не менее фильм берет напряжением, харизмой Ахмеда и Джеймс, а также неожиданной работой Уортингтона.

Именно поэтому оценки критиков и зрителей совпадают: «Диспетчер» — не идеальный, но цепляющий триллер. Для понедельничного вечера, когда хочется чего-то напряженного, но не чрезмерно тяжелого, он подходит как нельзя лучше.

