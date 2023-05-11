Главный фрик страны: Рита Керн из «Дома-2» переборщила с пластикой

На шоу «Дом-2» побывало немало фриков, но больше всех выделяется Рита Керн. Экс-участница скандальной телестройки стала постоянной пациенткой пластических хирургов, чем и обеспечила себе дополнительную популярность.

У Риты есть все, чем, казалось бы, должна обладать эффектная красотка. Пышная грудь, округлая пятая точка, пухлые губы и стройная фигура. Однако, несмотря на все это, у интернет-пользователей язык не поднимается назвать ее секс-символом.

Хейтеры в один голос твердят, что Керн переборщила с пластикой. Как пишет портал The Voice , из-за многочисленных операций и уколов красоты знаменитость выглядит гораздо старше своих лет. К тому же брюнетка забыла, что образ силиконовой куклы больше не в моде. Многие призывают Риту отказаться от эпатажного образа, но та, судя по всему, и не думает прислушиваться к их мнению.