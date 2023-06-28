Главный фрик страны: Гоген Солнцев из «Пусть говорят» стал совсем неузнаваем

Сотворить с собой такое решится не каждый мужчина.

Гоген Солнцев мечтал стать популярным актером, но обрел сомнительную славу фрика. Знаменитым он стал благодаря шоу «Пусть говорят» и своим эпатажным выходкам.

Громкие скандалы стали главной фишкой Солнцева. За личной жизнью фрика наблюдала вся страна. Гоген дважды женился, причем во второй раз сыграл свадьбу с собственной падчерицей, что стало шоком для многих.

Теперь же знаменитость эпатирует публику необычной внешностью. Глядя на новые фотографии шоумена, интернет-пользователи сходятся во мнении о том, что он стал неузнаваем. Солнцев отрастил довольно длинные волосы. Вдобавок к этому он начал делать яркий макияж.

По всей видимости, Гоген за неимением выдающихся талантов решил привлекать к себе внимание старым, проверенным способом. И теперь россиянам остается только гадать, на какие еще эксперименты над собственной внешностью решится шоумен.