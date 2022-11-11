Главный «атрибут» СССР придумала женщина: о Советском Союзе она даже не слышала

Сейчас баночками тушенки в магазинах уже никого не удивишь. Правда, консервы уже не так популярны, как в советские годы, негласным «атрибутом» которых они стали. В СССР это было любимое лакомство всех туристов: ни один слет с палатками не обходился без мясного лакомства. Некоторым так понравилась тушенка, что они включили ее в повседневный домашний рацион, делали с ней супы или вторые блюда. И мало кто догадывался о том, что ее изобрела женщина, которая про СССР даже не слышала, ведь произошло это во времена царской России.

Еще на заре XIX века француз Николя Аппер придумал способ консервации: мясо или овощи нужно было долго варить, после чего пастеризовать в соляном растворе. Однако метод оказался довольно дорогостоящим и трудоемким. Упростить его смогла русская женщина по имени Надежда Кожина. В 1873 году на Всемирной выставке она представила прообраз современной тушенки — плотно запечатанные мясные консервы. Кожиной удалось в разы усовершенствовать технологию Аппера, за что она была удостоена медали выставки.