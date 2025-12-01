Главным героем «Аватара 3» будет уже не Салли: Кэмерон добавил новичков в историю — вот кто из звезд ворвался в каст

И останутся они с нами надолго.

«Аватар: Огонь и пепел» — самый обсуждаемый релиз зимы 2025 года. Джеймс Кэмерон не тормозит, расширяет вселенную и добавляет новых персонажей. Чем ближе премьера, тем больше интереса со стороны аудитории появляется.

Ниже — простой и удобный разбор, кто именно вернется в триквеле и какие новые лица появятся на Пандоре.

Кого мы точно увидим снова

Если коротко — в фильме «Аватар: Пламя и пепел» актеры все те же. Вот кого мы увидим из основного состава:

Джейк Салли — Сэм Уортингтон

Бывший морпех, навсегда перешедший в тело на’ви. Теперь глава семьи и союзник клана Меткайина.

Нейтири — Зои Салдана

Жена Джейка, которая все еще переживает трагедии «Пути воды» и продолжает защищать свой народ.

Кири — Сигурни Уивер

Удочеренная дочь Джейка и Нейтири, рожденная от аватара Грейс Огустин. Одна из самых загадочных фигур всей серии.

Полковник Куоритч — Стивен Лэнг

Да, он снова здесь. Еще один рекомбинант с памятью погибшего офицера. И да, он все так же зол.

Ронал и Тоновари — Кейт Уинслет и Клифф Кертис

Лидеры клана Меткайина, которые стали важной частью истории Салли и его детей.

Ло'ак, Тук, Рея, Майлз «Паук» и остальные

Семья Салли и их союзники возвращаются в полном составе. Роль Ло’ака (Британ Далтон) станет еще значимее — он заявлен как рассказчик всего фильма.

В целом, если вы ищете полный список актеров 3 части «Аватара», то почти все из второй части перекочевывают в третью. И это все что нужно знать о «старичках».

Новые лица: кого добавили в «Аватар 3»

Вот где возникает больше всего вопросов. Новичков оказалось не так уж и много.

Уна Чаплин — Варанг

Лидер воинственного вулканического клана Мангкван. Это те самые «злые на’ви», о которых говорил Кэмерон. Впервые за всю историю франшизы главным антагонистом станет не человек.

Мишель Йео — доктор Карина Могу

Ученая, работающая на Пандоре. Пока роль держат в секрете, но раз приглашена Йео из «Все, везде и сразу» — значит, персонаж будет важным.

Дэвид Тьюлис — Пейлак

Представитель нового кочевого клана Тлалим, которого мы увидим не только в третьем фильме, но и в четвертом и пятом. Кэмерон явно ввел его в сюжет надолго.

О чем вообще будет триквел

Не вдаваясь в спойлеры (потому что их нет) — в «Огне и пепле» впервые покажут на'ви-антагонистов. История снова сосредоточится на семье Салли, но теперь главным рассказчиком станет их сын Ло’ак — именно вокруг его взросления и выбора своего пути будет строиться сюжет.

Есть несколько очень интересных новых персонажей, которые также приходят. Это путешествие с течением времени. Это будет воспроизводиться в третьем фильме, в четвертом и пятом. Во всем этом есть эпический цикл, — говорил Кэмерон.

Семья познакомится с двумя новыми кланами Пандоры: Мангкван, воинственным племенем Пепла, которое живет у вулкана и станет основным источником конфликта, и Тлалим, кочевниками-«торговцами ветра», путешествующими на огромных летающих существах. При этом больше экранного времени получит и Кири — ее связь с миром Пандоры раскроют глубже.

Мировой релиз запланирован на 19 декабря 2025 года. В кинотеатрах России фильм должен появиться с 25 декабря с профессиональным дубляжем.

