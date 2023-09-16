Главным гангстером Болливуда признали родившегося в СССР актера: дома никто не воспринимал всерьез

Каждый актер в душе мечтает не только стать звездой в своей стране, но и покорить заграницу, снявшись у всемирно известных режиссеров. Правда, не все выбирают в качестве своей цели Голливуд. В Индии киноиндустрия не менее развита, да и россиянам в Болливуде вполне рады.

На родине у Дениса Дорохова амплуа нелепого весельчака, который все время остается в тени своего более яркого коллеги по команде КВН «Сборная Камызякского края» Азамата Мусагалиева. Однако именно ему выпала честь сняться в 2017 году вместе с такими индийскими звездами, как Шах Рукх Кхан и Анушка Шарма.

В фильме Имтиаза Али «Когда Гарри встретил Седжал» Дорохов исполнил роль сурового русского мафиози. Комик признается, что такая честь ему выпала благодаря дружбе со студентом-индийцем, который играл в «Клубе веселых и находчивых» за команду РУДН.