Главные звезды «Голубых огоньков»: кого в СССР на Новый год превозносили до Пугачевой

Герои в те времена были совсем другими.

Традиция ежегодных «Голубых огоньков» зародилась в 1962 году. В начале десятилетия советские чиновники приняли решение ориентировать телевидение на развлекательный формат: появилось больше концертов и увеселительных программ. В праздники зрители устраивались у экранов, чтобы посмотреть на кумиров.

Правда, герои в СССР отличались от нынешних. В «Огоньках» уже тогда снимались артисты Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха, Аркадий Райкин. Правда, акцент был совсем не на певцах и юмористах. Гвоздем программы становились покорители космоса: до своей ранней гибели Юрий Гагарин был завсегдатаем на телевидении.

Космонавты не просто играли роль статистов: они активно участвовали в шоу. Гагарин ходил по киностудии с камерой, а Павел Беляев с Алексеем Леоновым изображали телеоператоров и танцевали с певицами твист. Лишь к концу 60-х отважных летчиков окончательно вытеснили деятели шоу-бизнеса.