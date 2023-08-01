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Главные звезды фильма «Весна на Заречной улице» обманули весь СССР: кто бы мог подумать

1 августа 2023 11:00
Главные звезды фильма «Весна на Заречной улице» обманули весь СССР: кто бы мог подумать

Правда вскрылась только спустя годы.

Мелодрама «Весна на Заречной улице» увидела свет в 1956 году. Зрители были в восторге от ленты, которая считается одним из самых популярных фильмов страны. Однако никто из зрителей не догадывается, на какую хитрость пошли создатели картины.

Так, часть эпизодов разворачивается во время вьюги. Но зима в тот период была с минимальным числом осадков, из-за чего режиссеры Феликс Миронер и Марлен Хуциев даже переживали, что съемки могут быть сорваны. И специально для этого они заставили всех артистов собирать снег ради этой части фильма.

Так, и главные герои, и массовка, и другие члены съемочной группы со всей округи приносили снег на место съемок. А потом все вместе засыпали им лестницу, чтобы та выглядела правдоподобно. В итоге им удалось снять нужные эпизоды, а зрители только спустя годы узнали об этой уловке.

Фото: Кадры из фильма «Весна на Заречной улице» 1956
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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