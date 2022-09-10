Главные злодеи поплатились: печальная участь Крэбба и Гойла из «Гарри Поттера» заставит вас ахнуть

Крэбб и Гойл постоянно донимали Гарри Поттера в одноименной серии фильмов. Актеры, исполнившие роли плохишей на экране, и в жизни оказались задирами.

Джейми Уэйлетт, сыгравший Винсента Крэбба, не смог сняться в седьмой части Поттерианы, потому что сел в тюрьму. Актера арестовали за участие в общественных беспорядках в 2011 году. После этого к нему домой пришли с обыском и обнаружили там запрещенные вещества. Джейми Уэйлетт получил два года тюрьмы.

С актерской карьерой пришлось завязать – сейчас парень работает в автомастерской.

Джошуа Хердман, в отличие от коллеги, все-таки снялся в финальных частях «Гарри Поттера». Также он сыграл еще несколько ролей в кино – в фильме «Чисто английское убийство» и «Свинтусе». Но прорыва не случилось – и Гойл так и остался самой знаменитой ролью Хердмана. Хотя Джошуа Хердман не оставляет попыток пробиться в актерстве, параллельно он строит карьеру бойца смешанных единоборств. На ринге у него все хорошо: недавно Хердман одержал победу в турнире Rice Of Championship 2.