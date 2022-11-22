Главные врачи советского ТВ: их славе Малышевой остается только позавидовать

Елена Малышева считается главным теледоктором страны уже больше двух десятков лет. Программы с ее участием неизменно становятся рейтинговыми, а среди поклонников немало желающих принять участие в записи выпусков в студии. Но до славы главных врачей советского ТВ Малышевой еще очень далеко.

Жители СССР каждую неделю с нетерпением ждали телепередачи «Вы — 03». В ней профессиональный реаниматолог Альберт Аксельрод рассказывал, как в обычной жизни распознать у близкого симптомы опасного заболевания и как помочь ему в ожидании скорой. Он не оставлял и практику: именно при участии Аксельрода был создан Центр выездной реанимации, а в Боткинской больнице появилось отделение нейрореанимации. Кроме того, многогранный специалист считается одним из основателей КВН.

А прямой предшественницей Малышевой на телеэкранах была ведущая «Здоровья» Юлия Белянчикова. За 20 лет на ТВ программа с ее участием стала одной из самых успешных в стране. Позже Белянчикова была редактором медицинского журнала, а после 90-х вновь вела передачи о здоровье.