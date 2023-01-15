Главные «склочницы» на одной сцене: не поверите, что творили звезды СССР за кулисами

Многие актрисы в реальной жизни обладают сложными непримиримыми натурами. Самое ужасное, когда двум артисткам с «крутым» нравом предстоят совместные сцены в кино или театре. Так, однажды Фаина Раневская и Ирина Муравьева едва не стали врагами, хотя сначала их отношения были замечательными.

Обе артистки играли в спектакле «Дальше — тишина», где Муравьевой досталась роль внучки Раневской. Старшая коллега во всем поддерживала молодую актрису и не скрывала своего благосклонного расположения к ней. Но перед премьерой спектакля случилось непредвиденное.

Раневская ждала, что Муравьева зайдет к ней в гримерку и поздоровается. Однако та не явилась. Помощник режиссера, ожидавший самой непредсказуемой реакции от Фаины Георгиевны на такое пренебрежение, велел Муравьевой пойти и извиниться. Но актриса наотрез отказалась, ведь она совершенно не чувствовала своей вины.

Впрочем, сама Раневская не стала заострять на этом внимание. Она посчитала, что молодая артистка достойно выдержала характер. Впоследствии никаких непониманий между актрисами не возникало.