Главные секреты программы «Спокойной ночи, малыши!»: спорим, вы будете удивлены

Уже более 59 лет программа «Спокойной ночи, малыши!» радует детей и их родителей своими веселыми персонажами и увлекательными сюжетами. Но мало кто знает, что за все эти годы программа неоднократно меняла ведущих (всего их 33) и даже героев.

Первые выпуски были без сценария и персонажей, привычных сегодня. Вместо Хрюши, Степашки, Фили и Каркуши были Буратино, а также мальчики Шустрик и Мямлик. Первым из ключевых героев появился Филя. В 1970-м детям показали Степашку. Каркушу выпустили на экран в 1982 году. А Хрюша вылез из-под стола прямо во время одной из программ.

Кстати, его не раз хотели убрать из передачи: то он не устраивает мусульман, то родители недовольны, что свинья учит детей жизни. Тогда Хрюшу удалось отстоять Ангелине Вовк. Она, как и многие другие «лица» программы, старалась привнести в передачу что-то свое. Амаяк Акопян показывал фокусы, Татьяна Веденеева рассказывала сказку (каждый раз разную) о предмете, который она принесла в студию.

Куклы в программе изнашиваются, менять их нужно каждые три года. Одно время их пытались заказывать в Англии, но у местных мастеров они получились неродными и какими-то бездуховными. Тогда решили шить у советских портных. Для выездных выпусков программы «Спокойной ночи, малыши!» делали копии кукол и пропитывали их жиром, чтобы можно было провести эфир из озера, театра или парка.