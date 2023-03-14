Главные обжоры: эти 3 знака Зодиака больше всех любят покушать

Любители от души покушать появляются на свет под этими знаками.

Вкусно поесть любят все, но не все делают из еды настоящий культ. Кто-то с удовольствием перекусит тем, что приготовит на скорую руку, а кто-то почувствует себя удовлетворенным только когда сядет за накрытый по всем правилам стол с обилием блюд. Чрезмерная любовь к еде свойственна представителям трех знаков зодиака. Именно за ними закрепилась в гороскопе репутация главных обжор - рассказываем, кто же они.

Телец

Для Тельца нет отдыха лучше, чем после долгого рабочего дня прийти домой и сесть за любовно накрытый стол. Домашняя кухня - вот настоящая слабость земного знака.

Простые, но любимые с детства блюда - супы, пюре с котлеткой, соленья и варенья способны вознести Тельца на самый пик гастрономического удовольствия. Какие там суши и фуагра!

При этом уроженцы знака не станут питаться позавчерашними или вчерашними блюдами, все должно быть свежим, поданным буквально с пылу с жару, иначе Телец начнет воротить нос.

Вкусы этого земного знака не меняются с годами. Даже спустя много лет и перепробовав блюда всех народов мира, Телец все равно останется верен проверенным годами рецептам.

Лев

“Царь трапезничать желает!”

Представители огненного знака подходят к приему пищи поистине с размахом. Обычный обед или ужин под руководством Льва превращается в запоминающееся событие.

Для королей зодиака важно, чтобы на столе было изобилие. Даже если гостей, которым принято демонстрировать свой достаток, не предвидится, Лев все равно жаждет разнообразия.

Огромное внимание уроженцы этого знака уделяют не только самой еде, но и тому, как она подана. Несвежие скатерти, тарелки не первой свежести и отсутствие сервировки способны убить его аппетит.

В выборе еды Лев тоже разборчив. У него есть целый список продуктов, которые он никогда в рот не возьмет, а увидев их в меню - по-настоящему разгневается и потребует убрать прочь.

Скорпион

Одно из главных удовольствий в жизни Скорпиона - еда. Представители водного знака - настоящие гурманы, знающие все “вкусные” места в своем городе и регулярно их посещающие.

Оказавшись в других городе или стране, Скорпион первым делом отправится дегустировать местные блюда. Понравившиеся рецепты он непременно заберет с собой.

Больше всего уроженцы этого знака любят мясо и морепродукты. Калорийная пища - их страсть, так же как и необычные гарниры.

Кроме того, Скорпион отлично разбирается в алкоголе и всегда подберет идеальный напиток для того или иного блюда.