Главные неудачники Зодиака: эти 4 знака вечно попадают в неприятности

"Тридцать три несчастья", – так говорят о людях, которые регулярно попадают в какие-то переделки. Они притягивают всякого рода неприятности, словно магнит – то потеряют ключи от автомобиля за пять минут до важной поездки, то последний билет на самолет уведут прямо из-под носа. Астрологи убеждены, что такая тотальная невезучесть напрямую связана с датой рождения – некоторым знаком на роду написано быть "ходячей катастрофой".

Дева

Представители земного знака ставятся своим перфекционизмом. "Либо идеально, либо никак", – вот девиз по меньшей мере половины Дев, проживающих на планете. Словно в насмешку, судьба постоянно посылает им какие-нибудь испытания, путает все карты, одним словом, мешает воплощать в жизнь великие планы. Девы, конечно, злятся, но виду не показывают, и пытаются добиться своего с двойным упорством.

Быть может, это знак, намек от мироздания на то, что не стоит стремиться к совершенству, которого не бывает?

Весы

Рожденные под знаком Весов постоянно колеблются между недоверием и доверчивостью. Опыт подсказывает уроженцам знака, что бесплатный сыр, как правило, кладут только в мышеловку, однако в душе живет вера в чудеса. И в конечном итоге она перевешивает.

Именно поэтому Весы часто становятся жертвами мошенников. Астрологи советуют им быть осторожнее, ведь, как гласит известное высказывание, "доверяй, но проверяй".

Лучше тщательно изучить все детали, прежде чем согласиться вложить деньги в сомнительное дело.

Близнецы

По словам астрологов, с Близнецами вообще складывается любопытная ситуация. С одной стороны, представители этого знака не прочь кого-нибудь надуть, сплутовать, обмануть, с другой же, они и сами частенько попадаются на удочку аферистов. Кроме того, у многих Близнецов не складываются дела с работой. Им быстро надоедает сидеть на одном месте, выполнять те же самые поручения.

Они меняют профессии, компании, но все равно остаются недовольны тем, что имеют.

Стрелец

Торопыжки – так можно одним словом охарактеризовать Стрельцов. Представители огненного знака часто бегут впереди поезда и попадают в неловкие ситуации. Признаться человеку в любви до гроба на третьем свидании и удивляться потом, что тот напуган такой поспешностью? Выполнить задание, не дождавшись деталей от руководства, а потом все переделывать?