Главные неудачники среди знаков Зодиака: вот кто в списке

Рано или поздно каждому человеку приходится пережить негативный опыт. Неудачи в любви, разочарование в друге, профессиональные неурядицы - все это неотъемлемая часть нашей жизни, хотим мы того или нет. Относиться к трудностям можно по-разному: опускать руки или сопротивляться им, принимать как данность или сетовать на судьбу. Но что делать, если проблемы сыплются на голову как из рога изобилия? Астрологи говорят, что чаще всего тотальные неудачники появляются на свет под тремя знаками зодиака, и вот о ком идет речь.

Телец

В жизни Тельца, как и любого другого знака, бывают белые и черные полосы. Правда, по странному стечению обстоятельств, первые длятся очень недолго, а вторые растягиваются на долгие месяцы. В такие периоды представителям знака не везет ни в крупных делах, ни в мелочах. Фортуна отворачивается от них.

Вполне возможно, что происходит это потому, что Телец постоянно недоволен чем-то в своей жизни.

Ему кажется, что работа могла бы быть престижнее, зарплата выше, а вторая половинка - заботливее. Словно в наказание за негативные мысли судьба посылает Тельцу реальные проблемы и неприятности.

Рак

Кто-то скажет - быть неудачником плохо, и с этим согласятся все, кроме Рака. Представитель водной стихии, пожалуй, единственный во всем гороскопе уникум, который убежден - амплуа жертвы бывает весьма выгодным. Рак как будто специально призывает на свою голову проблемы, чтобы потом поплакаться об этом.

Окружающие, конечно же, пожалеют бедолагу, приласкают и осыпят “плюшками”.

В итоге Рак еще и довольным и счастливым окажется. Представители водного знака хорошо погружаются в свою роль вечного страдальца, настолько, что после уже не могут из нее выйти. Да и не хотят, если говорить откровенно.

Весы

Люди, рожденные под знаком Весов, постоянно сомневаются в себе. Когда судьба посылает уроженцу знака действительно отличный шанс, он начинает рассуждать, анализировать, судить-рядить, стоит ли овчинка выделки. Спустя некоторое время Весы принимают решение, но, увы и ах, приз уже ушел к другому претенденту.

Из-за своей мнительности этот знак не пользуется благосклонностью Фортуны.

Она предпочитает куда более решительных, уверенных в себе и своих силах людей. Чтобы стать любимчиком удачи, Весам предстоит долго и упорно работать над собой. Проблема лишь в том, что им слишком сложно пойти на этот шаг.