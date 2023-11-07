Главные неудачницы: женщинам с этими именами постоянно не везет

Неудачи портят настроение и заставляют сомневаться буквально во всем — в себе, в правильном выборе работы или партнера... Даже единичные неприятности могут надолго выбить из колеи, что уж говорить о постоянных проблемах. Эксперты назвали три женских имени, обладательницы которых то и дело попадают в передряги.

Арина

Обладательница этого имени наделена сильной, практически «мужской» энергетикой. Она как раз из тех женщин, что и коня на скаку остановят, и в горящую избу войдут. Арина — решительная и смелая, но, к сожалению, в ее случае эти качества приводят отнюдь не к позитивному результату. Она постоянно попадает в какие-нибудь истории.

«Хотела как лучше, а получилось как всегда», — эта фраза могла бы стать девизом Арины.

Без лишних раздумий она бросается в омут с головой, а потом расхлебывает неприятные последствия. В личной жизни этой женщине катастрофически не везет: она окружает бойфренда такой удушающей заботой, что тот в ужасе сбегает.

Галина

«Думаете, у меня не получится? Сейчас я вам всем покажу, на что способна», — бубнит себе под нос Галя, закатывая рукава для очередного «подвига».

Обладательница этого имени наделена низкой самооценкой, она убеждена, что все вокруг посмеиваются над ней и считают ни на что не способной. Жизнь Галины — марафон под названием «Утри им всем нос».

В своих попытках доказать окружающим, что тоже не лыком шита, обладательница этого имени делает только хуже. На самом деле, конечно, люди относятся к ней нейтрально, но после ее выходок в самом деле задумываются над тем, неудачница Галина или нет. Чтобы не допустить больших и громких провалов, ей нужно научиться смиряться с маленькими промахами.

Лариса

Очень эмоциональная особа, хотя и старается тщательно это скрывать. Лариса невероятно самолюбива, завистлива и ревнива, любую мелочь воспринимает на свой счет. Если подружка невзначай скажет, что ее повысили, Лара воспримет это как вызов: мол, хвастаешься, ну-ну, посмотрим, чего я добьюсь — тебе такого и не снилось. А ведь подруга не имела в виду ничего дурного.

Лариса постоянно пытается поднять свой имидж в глазах окружающих, но, как правило, добивается прямо противоположного результата.

Фортуна не любит обладательницу этого имени, а потому щедро усыпает ее путь всевозможными проблемами и неудачами. Чтобы вернуть расположение богини удачи, Ларе необходимо прекратить соревноваться с подругами и просто наслаждаться жизнью.