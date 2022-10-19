Главные конкуренты Кобзона и Пьехи: как в СССР избавились от знаменитых певцов

В 60-х годах все жители СССР знали песни Аллы Иошпе и ее супруга Стахана Рахимова — «До свидания, мальчики», «Алеша» и многие другие. Их популярность была так высока, что дуэт приглашали выступать на телевидении и радио, артистам организовывали зарубежные гастроли. Исполнителей считали главными конкурентами Эдиты Пьехи, Иосифа Кобзона и Муслима Магомаева.

Однако уже через несколько лет из всесоюзных любимцев Алла и Стахан превратились во врагов родины. У Иошпе возобновились проблемы со здоровьем: еще в детстве она едва избежал ампутации ноги. За операцию брались в израильской клинике, но как только супруги подали запрос на выезд, против них ополчились власти. Дуэт не только не выпустили из страны, но и оставили под домашним арестом на десять лет. Артистам запретили выступать, их постоянно приглашали на допросы, а дочку певицы «выжили» из института. Как вспоминали исполнители в интервью изданию «СтарХит», тот период они вспоминали с обидой еще очень долго.

Условия смягчились только к концу 80-х годов. Понемногу Иошпе и Рахимов снова начали давать концерты, но о былой популярности они уже и не мечтали. Прожив вместе 60 лет, исполнители скончались в 2021 году: Рахимов пережил жену всего на полтора месяца.