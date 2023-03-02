Главные интеллектуалы рождаются под этими знаками Зодиака: топ гениев

Как правило, люди, одаренные высоким интеллектом, не похожи на окружающих. Они заметно выделяются на общем фоне, даже в школьные годы, за что удостаиваются звания “зубрил” и “ботаников”. Однако в последние десятилетия образ гения обрел особую популярность - во многом этому способствовали фильмы и сериалы, такие как “Шерлок”, “Доктор Хаус”, “Игра в имитацию” и многие другие. Быть интеллектуалом почетно и модно, но не каждый может похвастаться нестандартным мышлением и острым умом. По наблюдениям астрологов, чаще всего гении рождаются под определенными знаками зодиака. Кто же вошел в топ-5?

Близнецы

Представители воздушного знака определенно входят в число зодиакальных гениев. Они моментально усваивают любую информацию и обладают энциклопедическими знаниями в любой области, которая их заинтересует - от молекулярной химии до живописи эпохи Возрождения. Кстати, Близнецы наделены еще одним качеством, которое, по мнению ведущих исследователей, считается признаком ума - чувством юмора.

Этот знак и сам обожает пошутить, и над чужими приколами охотно посмеется.

Дева

Любознательность Девы не знает границ. Уроженцы этого знака с самого детства постигают окружающий мир с серьезностью настоящего исследователя. Неудивительно, что во взрослом возрасте они нередко связывают свою жизнь с большой наукой. Скрупулезность, внимание к деталям, ответственность, а главное, высокий интеллект - все это свойственно Девам. Они не стесняются задавать вопросы и узнавать что-то новое, чтобы расширить свой кругозор.

Скорпион

Скорпионов в большей степени всегда интересует практика, а не теория. Они не любят сидеть за пыльными книгами и учебниками, а вот проверить что-то опытным путем им по душе. Под этим водным знаком рождаются те люди, которые ни за что не поверят услышанному, пока не увидят собственными глазами. Кроме того, у этих зодиакальных гениев хорошо развита интуиция.

В познании мира Скорпион ориентируется в том числе и на нее.

Водолей

Люди, рожденные под знаком Водолея, постоянно изобретают что-то новое. Их пытливый и ясный ум способен генерировать идеи едва ли не двадцать четыре часа в сутки - только успевай записывать. Представители воздушного знака интересуются и чужими разработками, чаще всего для того, чтобы тщательно изучить их, обнаружить недостатки и предложить пути их решения.