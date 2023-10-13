Главные хиты проката: в России выбрали два лучших фильма, и картин о супергероях среди них нет

Об этих картинах слышал каждый.

Уход иностранных компаний «подстегивает» развитие кинематографа в России. Много лет зрители отдавали предпочтение зарубежным боевикам и супергеройским блокбастерам, однако сейчас все больше жителей России ходят в кино ради отечественных новинок.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян, чтобы выяснить, какой фильм стал лучшим в уходящем году. Первую строчку (11% ответов) заняла семейная комедия «Чебурашка» — современная интерпретация классики советской анимации.

Второе место (9%) опрошенные отдали картине «Вызов» — первой киноленте, снятой на МКС.

В топ также вошли военные драмы «Лучшие в аду», «Солнцепек» и «Т-34», а также фильм «Движение вверх». Последний рассказывает о триумфе сборной СССР в баскетбольном матче с США во время Олимпиады 1972 года.