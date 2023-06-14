Главную трагедию в жизни Хабенского предсказали в этом фильме: будете в шоке

Актеры часто бывают суеверны и отказываются от ролей, чтобы не повторить печальную участь героя. В жизни есть реальные примеры, когда артисты испытали на собственной шкуре то, что когда-то играли на экране. В их числе и Константин Хабенский.

Роковым для знаменитости стал фильм «Женская собственность». Актер воплотил студента Андрея Калинина, который полюбил свою преподавательницу. Разница в возрасте юношу не смутила. Влюбленные начали встречаться, но конец их истории был трагичен.

Главная героиня умерла от рака, что для Калинина стало большой трагедией. Однако он нашел в себе силы пойти дальше и встретил новую любовь. Поразительно, но факт: то же самое произошло с Хабенским. Первая жена артиста Анастасия Смирнова не смогла побороть опухоль мозга и скончалась. Актер тяжело переживал свою утрату, но впоследствии оправился от горя и женился снова. Его супругой стала Ольга Литвинова.