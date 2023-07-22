Главную проблему Скорпионов раскрыли звезды: об этом никто не догадывался

Когда проблемы сыплются на голову, словно из рога изобилия, так и хочется обвинить в этом завистливую соседку, наславшую порчу, мироздание или ретроградный Меркурий. Вот только количество неприятностей от этого меньше не становится. Самое время вспомнить простую истину: иногда корень всех бед кроется не в чужих происках, а в самом человеке, вернее, в чертах его характера. Астрологи рассказали, какое личностное качество приносит в жизнь Скорпиона одни лишь сложности и что можно сделать, чтобы исправить ситуацию.

Синдром самозванца

Со стороны Скорпион кажется на редкость уверенным в себе человеком. Сдержанный, даже холодный, саркастичный, гордый - таким предстает перед окружающими типичный представитель водного знака. Вот только это лишь маска, под которой он прячет свое истинное “я”.

Люди, рожденные под этим знаком, довольно часто страдают от синдрома самозванца. В душе они невероятно ранимы, боятся критики из уст тех, кого считают своим авторитетом и примером для подражания. Услышать о себе что-то нелицеприятное - страшный сон Скорпиона.

При этом сам себя уроженец этого знака не ценит.

Он убежден, что все его успехи и достижения - не более чем пустышка, случайность, благополучное стечение обстоятельств. Каких бы высот ни добился Скорпион, в глубине души он боится, что однажды все узнают, кто он такой на самом деле, и все улетит в тартарары.

Из-за своей низкой самооценки представители этого знака нередко упускают по-настоящему выгодные возможности. Они опасаются, что не потянут новую, куда более высокую должность, или разочаруют потенциального партнера, а потому делают вид, что им неинтересно и отказываются от предложения.

Потом, конечно, Скорпион будет винить вселенную за то, что подкинула такую блестящую возможность в неподходящий момент.

Но на самом деле ему следует обратить внимание на себя и разобраться со своими комплексами. В обратном случае он рискует всю жизнь оставаться на одном месте.

Звезды предостерегают представителей знака от ошибки - не стоит пытаться искусственно повысить свою самооценку с помощью дорогих и статусных вещей или самоутверждения за чужой счет.

Это не принесет желаемого результата, зато “подарит” Скорпиону новых завистников и врагов. Уж лучше посоветоваться со специалистом и приложить усилия, чтобы полюбить себя.