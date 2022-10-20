Главную красавицу из 90-х не узнать: куда пропала последняя любимица Гайдая

Пик популярности Ирины Феофановой пришелся на 90-е. Актрисе довелось сниматься у такого именитого режиссера, как Леонид Гайдай, но блестящей ее карьеру все же не назовешь.

Свой уход из кино Феофанова объяснила тем, что устала от того беспредела, который начал твориться в кинематографе. Сцены с участием звезды то и дело переписывались, и в итоге она поняла, что попросту «не вписывается в эту чехарду». Последний фильм с участием любимицы Гайдая после длительного перерывы вышел на экраны десять лет назад.

Тем не менее с творческой деятельностью артистка не закончила. В 2001 году она открыла в Москве детскую театральную студию, о которой рассказывает поклонникам в социальных сетях. Актриса признается, что ей удалось собрать команду настоящих профессионалов. По уверению звезды, ее выпускники легко и без всякого блата поступают в лучшие театральные вузы страны.

Что же касается внешности Феофановой, то сейчас в ней трудно узнать главную красавицу из 90-х. Поклонники не без сожаления отмечают, что за прошедшие годы актриса заметно постарела.