Главную красавицу Италии облил кислотой бывший жених: как спустя годы выглядит ее лицо

Джессика Нотаро мечтала построить успешную карьеру, а ее красотой восхищались тысячи поклонников. Однако неудачный роман в 2017 году разделил ее жизнь на до и после: возлюбленный, не смирившись с расставанием, облил девушку кислотой.

Ожоги покрывали практически все лицо знаменитости. Она провела долгие месяцы в клиниках Италии, где врачи боролись за ее внешность. В итоге после ряда операций им удалось не только восстановить зрение на один глаз, но и избавить девушку от ожогов.

Сегодня Нотаро продолжает строить свою жизнь. Знаменитость работает мотивационным спикером и нередко становится гостьей светских мероприятий. А не так давно Джессика призналась, что выходит замуж. Ее возлюбленный Филиппо, который связал свою жизнь с конным спортом, сделал избраннице предложение. И теперь пара планирует свадьбу.