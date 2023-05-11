Главную киностарушку СССР никто не вспомнит молодой: причина не укладывается в голове

Советские кинозрители помнят Марию Скворцову как пожилую и очень талантливую актрису. Ей доставались роли милых бабушек и заботливых матерей преклонного возраста. Дело в том, что карьера артистки пошла в гору лишь тогда, когда ей уже исполнилось 60 лет: она снялась в драмах «Вечный зов» и «Калина красная».

Главная киностарушка СССР вполне могла бы прославиться и в молодости. Однако все шансы на яркую карьеру сломались с началом Второй мировой войны. Тогда Мария уехала в уральский город Ирбит, в котором и повстречала будущего мужа. Он был театральным режиссером, и актриса поняла, что с этого момента ее жизнь будет связана со сценой. К тому же у нее был слишком волевой характер, поскольку она не стеснялась задавать сложные вопросы про общественные проблемы и политическую жизнь. Это значительно усложнило путь на большие экраны.

Но в начале 70-х все изменилось. Пожилая Савельева стала регулярно сниматься в фильмах и играть старушек. Поэтому сегодня никто и не помнит артистку в молодости.