Главную инопланетянку СССР не узнать: Жанна Агузарова похвалилась пластикой (фото)

Бывшая солистка советской и российской группы «Браво» Жанна Агузарова давно не появлялась на публике. Но на днях главная «марсианка» страны обрадовала поклонников новым фото. Оказывается, Жанна Хасановна сделала очередную пластику.

Артистка нечасто появляется в соцсетях, поэтому каждый ее пост вызывает бурю эмоций. На свежем снимке 60-летняя Агузарова запечатлена с новым лицом — эпатажная «инопланетянка» вернула былую красоту и поспешила этим похвалиться.

А ведь не так давно Жанна Хасановна перенесла ряд неудачных операций, которые изуродовали ее внешность. Тогда фанаты пришли в ужас и назвали эти метаморфозы провалом.

Но сегодня звезда будто переродилась, чем несказанно обрадовала своих верных поклонников. Вот как отреагировали подписчики Агузаровой: «Наконец-то удачная пластика!», «На этот раз аккуратные губы и выразительные глаза», «Эта операция была жизненно необходима».

Сегодня Жанна Хасановна крайне редко дает концерты: примерно один раз в пять лет. В прошлом году в честь своего 60-летия она вышла на фестивальную сцену, что стало сюрпризом для ее фанатов.