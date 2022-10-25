Главную героиню изгнали из «Офицеров» в середине съемок: причина обескураживает

Актерский состав фильма «Офицеры», на котором выросло несколько поколений мальчишек в СССР, утверждался с большими трудностями. Любой могли стать и Светлана Немоляева, и Людмила Гурченко, и каждая из сестер Вертинских. Сложности добавляло то, что актрисе пришлось бы играть персонажа в очень разных возрастных периодах — с 17 лет и до глубокой старости. После длительных проб на роль была утверждена Елена Добронравова.

Однако во время работы актриса начала неистово спорить с режиссером Владимиром Роговым. Оказалось, что Елена совсем по-другому видела свою героиню: ей хотелось, чтобы Люба была более активная, а на экране развернулся бы типичный любовный треугольник. Но это не устраивало постановщика. После череды ссор Добронравову уволили посреди съемочного дня. А роль Любы перешла Алине Покровской.

Конфликты бушевали и между Василием Лановым и Георгием Юматовым. Оказалось, что последний невзлюбил коллегу за отобранную роль. В 1955 году Георгий должен был сыграть Павла Корчагина в одноименном фильме, но не смог явиться на съемки. Тогда героя отдали Лановому. Постепенно распри между ними в ходе совместной работы улеглись, пишет Дзен-канал «КиноМеломан ».