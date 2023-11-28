Главную бунтарку СССР должна была играть Алиса Селезнева: такое невозможно представить

Всесоюзная популярность буквально обрушилась на Наталью Гусеву, когда ей было всего 12 лет. Девочка сыграла Алису Селезневу в телефильме «Гостья из будущего». После выхода первой серии картины она проснулась настоящей звездой.

Одноклассники соперничали за право проводить Гусеву до дома: мальчики караулили ее около подъезда, а девочки копировали прическу и наряды. Маленькие поклонники писали экранной Алисе тысячи писем, которые копились в почтовом отделении.

Гусева к такому массовому обожанию была не готова. Даже по улице она ходила с низко опущенной головой, чтобы не привлекать к себе внимание. Более того, дебютантка последовательно отказывалась от всех остальных предложений режиссеров.

Например, как выяснилось, именно исполнительница роли Алисы Селезневой должна была стать главной бунтаркой СССР в картине «„Авария“ — дочь мента». Но Гусеву смутили откровенные сцены в фильме, которые могли разрушить ее светлый образ на экране. После ее отказа персонаж достался Оксане Арбузовой, впоследствии ставшей женой Ивана Охлобыстина.