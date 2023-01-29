Главной злодейке «Возвращения в Эдем» уже 71 год: гляньте, что с ней стало (фото)

Австралийский телесериал «Возвращение в Эдем» обрел миллионы поклонников по всему миру не только из-за довольно интересного сюжета и колоритных персонажей, но и благодаря сильному актерскому составу, где каждый был на своем месте.

Например, режиссеру удалось рассмотреть огонек в глазах Петы Топпано, до того момента игравшей лишь положительных персонажей. В сериале «Возвращение в Эдем» актриса исполнила роль Джилли Стюарт — одной из главных антагонисток и по совместительству бывшую подругу Стефани в исполнении Ребекки Гиллинг.

Эта роль не стала для актрисы последней: она продолжила сниматься в фильмах и играть в театре. Среди ее работ роли в сериалах «Все реки текут» и «Домой и в путь».

Пета дважды выходила замуж. Сейчас, будучи на пенсии, женщина ведет страничку в социальных сетях, где с радостью общается с поклонниками.