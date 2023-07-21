Главной соперницей жены Гайдая стала любимица всего СССР: сходство налицо

Леонид Гайдай почти в каждой картине снимал свою супругу Нину Гребешкову. В фильме «Бриллиантовая рука» ей была отведена одна из ключевых ролей. Однако Гребешкова не сразу получила это место в комедии.

Оказывается, у Нины Павловны была сильная конкурентка — народная артистка и любимица всей страны Ия Саввина. Но в итоге Гайдай все-таки отдал предпочтение любимой супруге. Поклонники ленты считают, что Саввина отлично справилась бы с ролью, к тому же внешне она очень похожа на Гребешкову. Ию Сергеевну легко представить в образе жены Семена Семеновича, уставшей от его нелепых выходок.

Другое лицо могло быть не только у Горбунковой, но и у Варвары Плющ, вездесущего управдома. Конкуренцию Нонне Мордюковой составили Людмила Шагалова и Клара Лучко. А Лелика могли сыграть Михаил Пуговкин и Леонид Сатановский. Но их обошел Анатолий Папанов.

На стадии проб лишь Юрий Никулин чувствовал себя расслабленно, ведь роль Горбункова писалась специально для него. Других кандидатов Гайдай даже не рассматривал.