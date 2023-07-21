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Главной соперницей жены Гайдая стала любимица всего СССР: сходство налицо

21 июля 2023 15:15
Главной соперницей жены Гайдая стала любимица всего СССР: сходство налицо

Она могла засветиться в фильме мэтра.

Леонид Гайдай почти в каждой картине снимал свою супругу Нину Гребешкову. В фильме «Бриллиантовая рука» ей была отведена одна из ключевых ролей. Однако Гребешкова не сразу получила это место в комедии.

Оказывается, у Нины Павловны была сильная конкурентка — народная артистка и любимица всей страны Ия Саввина. Но в итоге Гайдай все-таки отдал предпочтение любимой супруге. Поклонники ленты считают, что Саввина отлично справилась бы с ролью, к тому же внешне она очень похожа на Гребешкову. Ию Сергеевну легко представить в образе жены Семена Семеновича, уставшей от его нелепых выходок.

Другое лицо могло быть не только у Горбунковой, но и у Варвары Плющ, вездесущего управдома. Конкуренцию Нонне Мордюковой составили Людмила Шагалова и Клара Лучко. А Лелика могли сыграть Михаил Пуговкин и Леонид Сатановский. Но их обошел Анатолий Папанов.

На стадии проб лишь Юрий Никулин чувствовал себя расслабленно, ведь роль Горбункова писалась специально для него. Других кандидатов Гайдай даже не рассматривал.

Главной соперницей жены Гайдая стала любимица всего СССР: сходство налицо
Фото: Кадры из фильма «Бриллиантовая рука» (1968), кадр из фильма «Служили два товарища» (1968)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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