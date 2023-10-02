Главному злодею советского кино сочувствовала вся страна: подставили родные дети

Юрий Шерстнев обладал яркой и запоминающейся, но в то же время отталкивающей внешностью. Режиссеры видели в исполнении актера только отрицательных персонажей, что его вполне устраивало. Карьера звезды сложилась удачно, но тем не менее участь его вызывает только жалость.

У знаменитости было двое детей, но в старости рассчитывать на их помощь ему не пришлось. У артиста с детства имелись большие проблемы с легкими, а с возрастом они лишь усугубились. Шерстнев мечтал вести полноценный образ жизни, продолжая активно работать, но этому мешало затрудненное дыхание. Состояние Юрия Борисовича мог облегчить портативный кислородный концентратор, но на его покупку нужны были немаленькие деньги.

На двоих с женой актер получал 21 тысячу рублей в качестве пенсии, поэтому дорогостоящее медицинское оборудование было ему не по карману. Родные дети не проявили заботу о тяжелобольном отце. С дочерью отношения были слишком натянутыми, а у сына нужной суммы не нашлось. В результате Шерстневу пришлось просить помощи у поклонников.

Вся страна сочувствовала главному злодею советского кино, которого наследники оставили в беде. Общими усилиями почитатели творчества артиста приобрели для него концентратор. Спустя три года после этого Юрий Борисович скончался.