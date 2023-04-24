Главному секс-символу 90-х уже 55 лет: вот как изменило время объект обожания миллионов мужчин

Звездным часом Памелы Андерсон стал выход сериала «Спасатели Малибу», где она исполнила одну из главных ролей. С тех пор артистка не покидает обложки журналов и, как оказалось, до сих пор разбивает сердца своим поклонникам по всему миру.

Так, недавно звезда экрана стала гостьей на одной из светских мероприятий Нью-Йорка. Для торжественного события Андерсон решила выбрать весьма смелый наряд, не изменяя своему фирменному стилю. Она надела удлиненный жакет сверху на прозрачный кружевной комбинезон, подчеркнув стройную фигуру.

Поклонники остались в восторге от смелого появления знаменитости. Фанаты на поскупились на комплименты в адрес 55-летней Андерсон. По их мнению, знаменитость все еще поражает своей внешностью и точно способна затмить многих звезд моложе себя.