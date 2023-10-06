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Главного злодея СССР неспроста обожала Вертинская: за гримом прятался красавец

6 октября 2023 09:45
Главного злодея СССР неспроста обожала Вертинская: за гримом прятался красавец

Его боялся каждый советский ребенок.

Андрей Файт был известен как главный кинозлодей. Он мастерски воплощал на экране образы негодяев и подлецов, особенно в сказках. На его счету роль Нушрока в «Королевстве кривых зеркал» и мсье Дюк из продолжения «Неуловимых мстителей». Актер отличался необычной внешностью и мощной харизмой, которая позволяла ему вживаться в образы антигероев.

Пугающий всех советских детей Андрей Андреевич за пределами съемочной площадки был любимцем женщин. Когда первый брак артиста не удался, за ним едва ли выстроились в очередь первые красавицы советского кино.

О Файте мечтали Лидия Вертинская и Любовь Орлова.

И неудивительно, ведь без грима и зловещих костюмов он был очень привлекательным мужчиной с романтично-грустными глазами. Но притязания актрис оказались тщетными, Андрей души не чаял в своей второй жене Марии, а после ее смерти так и не женился снова.

Главного злодея СССР неспроста обожала Вертинская: за гримом прятался красавец
Фото: кадр из фильма «Волшебная лампа Алладина» (1966), кадр из фильма «Саша» (1930)
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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