Главного злодея СССР неспроста обожала Вертинская: за гримом прятался красавец

Андрей Файт был известен как главный кинозлодей. Он мастерски воплощал на экране образы негодяев и подлецов, особенно в сказках. На его счету роль Нушрока в «Королевстве кривых зеркал» и мсье Дюк из продолжения «Неуловимых мстителей». Актер отличался необычной внешностью и мощной харизмой, которая позволяла ему вживаться в образы антигероев.

Пугающий всех советских детей Андрей Андреевич за пределами съемочной площадки был любимцем женщин. Когда первый брак артиста не удался, за ним едва ли выстроились в очередь первые красавицы советского кино.

О Файте мечтали Лидия Вертинская и Любовь Орлова.

И неудивительно, ведь без грима и зловещих костюмов он был очень привлекательным мужчиной с романтично-грустными глазами. Но притязания актрис оказались тщетными, Андрей души не чаял в своей второй жене Марии, а после ее смерти так и не женился снова.