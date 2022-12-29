Главного злодея «Игры престолов» не узнать: от него осталась половина (фото)

Имя Ивана Реона прогремело на весь мир после выхода на экраны легендарного сериала «Игра престолов». В культовом проекте актер воплотил главного злодея Рамси Болтона, жестокость которого не знала границ.

Показ сериала завершился пять лет назад, и за это время некогда популярный артист словно пропал из поля зрения публики. На самом же деле он не завершил свою карьеру и продолжил появляться на съемочной площадке, продолжая играть отрицательных персонажей. Правда, о былом успехе речи не идет.

Зато Иван наладил личную жизнь. Избранницей знаменитости стала Зои Грисдейл. Возлюбленные живут в Лондоне, и четыре года назад они впервые стали родителями.

Любопытно, что за прошедшие годы звезда экрана сильно изменился внешне. Не будет преувеличением сказать, что от Реона осталась ровно половина — так сильно он похудел. Кроме того, актер сменил прическу и обзавелся щетиной, что делает его практически неузнаваемым.