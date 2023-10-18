Главного злодея «10 негритят» зрители так и не раскрыли: появился в кадре лишь однажды

Роман Агаты Кристи «Десять негритят» был опубликован в далеком 1939 году. С тех пор произведение экранизировали не единожды. Одной из лучших версий знаменитой истории стала картина Станислава Говорухина. Режиссер собрал звезд советского кино, чтобы снять захватывающий и таинственный детектив.

Фильм 1989 года и по сей день хранит множество загадок. Главный вопрос, который мучит зрителей: что за странная рука в перчатке мелькает в начале картины? Большинство уверено, что это первое появление убийцы, имя которого раскроют лишь в конце. Однако история оказалась более запутанной, чем это кажется на первый взгляд.

На самом деле в сцене не снимался никто из актеров, сыгравших в «Десяти негритятах». В кадре мы видим руки самого Говорухина, ставящего на поднос фигурки потенциальных жертв, а никак не жестокого маньяка.