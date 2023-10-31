Главного «урода» СССР должен был играть сердцеед: не поверите, о ком речь

Фильм «Собачье сердце» стал звездным часом для никому не известного Владимира Толоконникова. Необычная внешность артиста привлекла режиссера Владимира Бортко, который был в шаге от роковой ошибки.

Киношник долго не мог найти достойного актера, которому можно было бы доверить роль Шарикова. Постановщик был на грани отчаяния и собирался доверить персонажа романа Михаила Булгакова одному из главных секс-символов советского кино.

Из сердцееда и мачо Николай Караченцов должен был превратиться в главного «урода» СССР. Но тут к Бортко пришла идея попросить у киностудий и театров страны прислать ему фото лицедеев с необычными внешними данными. Так он и вышел на Толоконникова.

Интересно, что чиновники худсовета не сразу согласились с этой кандидатурой. Владимиру Владимировичу пришлось поставить перед ними условие: либо он работает с тем, кого выбрал, либо отказывается от съемок.