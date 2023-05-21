Главного шоумена нулевых сгубила диета: фатальной стала одна ошибка

Многие звезды шоу-бизнеса ради идеальной фигуры готовы идти на жертвы. Однако немногие из них согласятся часы на пролет проводить в спортзале. Поэтому среди знаменитостей невероятной популярностью пользуются жесткие диеты.

Одной из них придерживался Роман Трахтенберг. Он столкнулся с тем, что в обычных магазинах одежды уже не было подходящего для него размера. А позже ведущему стало трудно даже завязывать шнурки. Из-за лишнего веса он задыхался и не мог спокойно работать, поэтому и обратился за помощью к профессионалам.

Благодаря изнурительной диете всего за два месяца главный шоумен нулевых похудел на 32 килограмма. Такой результат поражает и вызывает множество вопросов. Многие считают, что без специальных препаратов просто невозможно достичь необходимого эффекта от строгого рациона питания. По всей видимости, и Роман принимал лекарства. Но это оказалось фатальной ошибкой, ведь от такого образа жизни пострадало сердце ведущего, и всего лишь через год оно остановилось прямо во время съемочного процесса.