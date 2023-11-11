Главного шансонье СССР арестовали по выдуманной причине: вот что ему сказали

Александр Новиков не раз «подкалывал» коллег по сцене из-за того, что те поют о тюремной романтике, но тюрьму изнутри видели только по телевизору. Сам артист имеет за плечами одну, но довольно длительную «ходку».

Правда, по собственному признанию, отсидел шесть лет Новиков ни за что. Статья, по которой шансонье угодил в кутузку, звучит как «хищение государственного имущества в особо крупном размере». Однако дело было так: Новиков делал музыкальную аппаратуру и продавал ее через комиссионные магазины. А те в свою очередь покупали товары не за свои деньги, а за деньги страны.

Суд решил, что Новиков изрядно нажился на своей стране и приговорил звезду «Трех аккордов» к настоящему сроку. Отсидел певец целых шесть лет. Помог Ельцин, когда дал внезапное распоряжение выпустить артиста на свободу.