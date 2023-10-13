Главного секс-символа Болливуда раньше считали страшным: в это сложно поверить

В Болливуде внешность актера часто имела решающее значение. Каким бы талантливым ни был артист, на главные роли он мог не рассчитывать, если был недостаточно красив.

Эта тенденция попортила немало крови Митхуну Чакраборти. Сегодня за его плечами внушительное количество кинохитов. Поэтому труднее поверить, что когда-то никто не хотел работать с главным секс-символом индустрии.

Особенно капризничали актрисы, считая брюнета слишком высоким и страшным. За спиной красавицы называли его длинноногой каланчой и вороной. И это неудивительно.

Когда Митхун только начинал свою карьеру, большой востребованностью пользовались блондины со светлой кожей. Под это описание он никак не подходил, поэтому и слышал отказы.

Со временем бешеная харизма и выдающиеся драматические способности сделали свое дело. Благодаря им изгой сумел стать народным любимцем.