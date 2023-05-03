Главного красавца перестройки сгубил этот фильм: вы точно откажетесь его смотреть

В переломную эпоху перестройки появилось множество ярких актеров. Среди них особенно выделялся красавец-блондин Игорь Шавлак, который дебютировал с фильма-катастрофы «Поезд вне расписания». Однако его карьера в дальнейшем не задалась, а виной тому стала одна картина.

Шавлак был довольно востребованным актером. Он сыграл главную роль в ленте «Черная стрела», а также появился в фильмах «Семья вурдалаков», «Поражение» и в других проектах. Также Игорь Эдуардович пробовал себя в качестве режиссера и снял несколько картин, среди которых «Сезон охоты» и «Сокровища мертвых».

Однако в нулевых Шавлак внезапно покинул мир кино. Его карьеру сгубила режиссура, а именно фильм «Путевой обходчик». Игорь Эдуардович хотел снять ужастик про маньяка, который преследует жертв. Он занял бешеную сумму денег у частного лица и приступил к съемкам.

Однако амбициозный проект провалился. Фильм не окупился в прокате, его раскритиковали и зрители из-за слабого сюжета и бутафорских спецэффектов — сегодня такое вряд ли кто-то будет смотреть. Но это не самое главное. Режиссер так и не смог вернуть свой долг и решил бежать из страны. Известно, что сейчас 60-летний Шавлак жив и иногда выходит на связь с дочерью. Но никто не знает, в какой именно стране скрывается бывший секс-символ перестройки.