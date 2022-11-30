Главного диктора СССР могли лишиться из-за нелепой ошибки: что сделал Левитан

На заре карьеры у него были все шансы вылететь с работы.

Голос Юрия Левитана знали все жители СССР. Именно он зачитывал по радио все важные сводки времен войны, в том числе такое долгожданное сообщение о победе. От него советские граждане узнали и о полете Юрия Гагарина в космос, и о перелете Валерия Чкалова в Америку, и о многих других исторических событиях. Но главным диктором Левитан мог и не стать.

На заре карьеры Юрий чуть не вылетел с работы. Первое время он разносил коллегам чай и помогал доставить документы на нужный этаж. И когда руководство радиостанции, наконец, решило доверить новичку шанс выступить в эфире, Левитан постарался его не упустить. Он придумал собственную фишку, по которой слушатели могли бы его узнавать. Поэтому свое первое включение Юрий начал с бодрого приветствия.

«Всем, всем, всем! Начинается программа для домашних хозяек!» — отрапортовал он.

На станции разразился страшный скандал. Подобное обращение оставляли лишь для самых экстренных случаев, чтобы привлечь максимальное внимание слушателей. А Левитан же использовал его в шутку. Молодого диктора предлагали уволить, но работу ему удалось сохранить.